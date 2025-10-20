City Now

Reggio, al via a Palazzo San Giorgio la ‘Settimana della Mediazione’ con la mostra di Fadi Thabet

La mostra del fotografo palestinese apre ufficialmente l'iniziativa di ISMED e Università Mediterranea per promuovere il dialogo tra i popoli

20 Ottobre 2025 - 08:17 | Comunicato Stampa

Palazzo San Giorgio Comune Reggio Calabria (1)

Martedì 21 ottobre, presso Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, sarà inaugurata la mostra fotografica di Fadi A. Thabet, un percorso visivo potente e poetico sulle macerie di Gaza, che apre ufficialmente la Settimana della Mediazione 2025.

L’iniziativa, organizzata da DiGiES Università Mediterranea – ISMED – ADRMedLab, con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, propone quattro giornate dedicate al dialogo, alla cultura della pace e alla risoluzione dei conflitti.

Una giornata dedicata alla Mediazione Internazionale

Il 21 ottobre sarà interamente dedicato alla Mediazione Internazionale, con uno sguardo lucido e umano sui genocidi e sui conflitti in corso, dall’Ucraina a Gaza, attraversando le crisi che segnano il presente globale.

Mattina | ore 09:00–11:00

Palazzo Sarlo – Via Tommaso Campanella 38
Daniele Cananzi dialoga con Silvana Arbia, già procuratrice presso il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e prima cancelliera della Corte Penale Internazionale.

Pomeriggio | ore 15:00–18:00

Palazzo San Giorgio – Salone dei Lampadari Italo Falcomatà
Francesca Chirico dialoga con:
Patrizia Morello, avvocato penalista e docente a.c. di Criminologia
Lorenzo Cremonesi, giornalista e inviato di guerra per il Corriere della Sera

Ore 17:00 – Inaugurazione mostra fotografica di Fadi A. Thabet
L’artista palestinese porta a Reggio Calabria uno sguardo intimo e potente sulla vita quotidiana sotto assedio, dove l’umanità resiste tra macerie e speranza.
La mostra sarà introdotta da Ilda Tripodi, poetessa e giornalista, che guiderà il pubblico nel significato profondo di un racconto visivo di grande impatto emotivo.

La mostra di Fadi A. Thabet sarà visitabile per tutta la settimana ed è organizzata da ISMED, Spazio Open e Ecolandia, con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
L’appuntamento rientra nel programma formativo riconosciuto ai professionisti del diritto e agli studenti universitari, con CFU previsti per avvocati e studenti di giurisprudenza e scienze economiche.

Il programma della Settimana della Mediazione 2025

La Settimana della Mediazione prosegue con tre ulteriori giornate tematiche:

  • 22 ottobre – Mediazione civile (Palazzo Zani)
  • 23 ottobre – Mediazione penale (Palazzo Zani)
  • 24 ottobre – Mediazione sportiva (Palazzo San Giorgio)

Quattro giorni di incontri, confronti e testimonianze per promuovere una nuova cultura del dialogo e della comprensione reciproca, con il contributo di esperti, accademici e rappresentanti del mondo della giustizia e delle istituzioni.

