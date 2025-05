La nave da crociera Le Dumont D’Urville attracca a Reggio

Il porto di Reggio Calabria accoglie una nuova affascinante visita dal mare: questa mattina ha fatto il suo ingresso la nave da crociera Le Dumont D’Urville, gioiello della compagnia francese Ponant.

Costruita nel 2019 e battente bandiera di Wallis and Futuna, la nave rappresenta uno dei modelli più moderni e sostenibili del settore crocieristico.

I passeggeri a bordo – provenienti da diversi Paesi – avranno la possibilità, nelle prossime ore, di esplorare le bellezze del centro storico e magari gustare le specialità gastronomiche locali.

Un’opportunità di promozione culturale e turistica per la città, che si inserisce sempre più stabilmente negli itinerari del Mediterraneo. Non è la prima volta, infatti, che Ponant sceglie Reggio Calabria come tappa delle proprie rotte: da alcuni anni, infatti, le navi Le Dumont D’Urville e La Bougainville fanno scalo regolarmente nel porto reggino, in particolare nei mesi primaverili e autunnali – aprile, maggio e ottobre – quando il clima mite rende ancora più piacevole la sosta.

Leggi anche

L’arrivo odierno segue di pochi giorni quello della nave Star Legend, a conferma del crescente interesse delle compagnie crocieristiche verso il nostro territorio. Un segnale positivo per il turismo locale e per l’intero comparto economico cittadino, che può beneficiare dell’indotto generato da queste brevi ma significative visite.