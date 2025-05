Nuovo collegamento aereo Genova-Reggio Calabria? L’impegno di Minicuci e la promessa di Bucci

Un ponte aereo tra Genova e lo Stretto di Messina: è questa la richiesta che l’associazione calabresi “Tiberio Evoli” presieduta da Antonino Minicuci ha presentato questa mattina nel palazzo della Regione Liguria al presidente Marco Bucci, il quale ha promesso di parlarne a breve col presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

La comunità calabrese chiede al presidente ligure di adoperarsi per creare attivare un collegamento aereo stabile tra Genova e Reggio Calabria, che unirebbe idealmente il capoluogo ligure alle due città in riva allo Stretto.

Tra i potenziali viaggiatori interessati al volo diretto tra l’aeroporto “Cristoforo Colombo” e il “Tito Minniti” infatti ci sarebbero non solo i cittadini di Reggio Calabria ma anche quelli della dirimpettaia Messina.

La richiesta dell’associazione “Tiberio Evoli” e le ragioni a sostegno

Alla presenza di una folta delegazione del direttivo dell’associazione “Tiberio Evoli”, Minicuci ha sinteticamente elencato al presidente Bucci le ragioni che hanno spinto i calabresi ad avanzare tale richiesta.

“In generale produrrebbe un incremento dei legami culturali e personali delle nostre comunità da sempre interconnesse. Lo sviluppo del turismo, l’aumento della mobilità tra la Liguria e le aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina comporterebbe un flusso commerciale e turistico dinamico con ricadute economiche significative per i territori coinvolti.

Riduzione delle difficoltà di viaggio, soprattutto a fronte delle carenze infrastrutturali insistenti nell’area Jonica del Reggino così come del Messinese. Questo volo ridurrebbe enormemente le difficoltà per raggiungere Reggio e Messina. Inoltre sarebbe un prezioso supporto alle famiglie che devono affrontare emergenze sanitarie, pensiamo in primo luogo ai bambini che devono raggiungere l’ospedale Gaslini di Genova per le cure”.

La situazione attuale e i vantaggi economici del nuovo collegamento

“Attualmente – ha aggiunto Minicuci – molti cittadini della provincia di Imperia trovano più conveniente volare da Nizza piuttosto che da Genova. Ciononostante l’unico volo per Lamezia Terme costringe ad affrontare un altro viaggio di due ore di treno per raggiungere Reggio Calabria. Questo collegamento tra Genova e Reggio Calabria – ha chiosato Minicuci – invertirebbe questa tendenza garantendo ulteriori benefici economici alla Liguria, perché regalare questo traffico alla Francia?”.

Secondo Minicuci, ancora, il nuovo collegamento rappresenterebbe “un vantaggio anche per l’aeroporto di Genova, che è stato declassato, il conseguente aumento di passeggeri aiuterebbe anche lo scalo genovese a valorizzarsi”.

L’appello al presidente Bucci e la risposta favorevole

“Al presidente Bucci chiediamo di sostenere con forza questa iniziativa per trasformare una necessità urgente in un progetto concreto. Non è solo opportunità di sviluppo per tre territori ma un gesto di attenzione verso le esigenze reali di migliaia di cittadini. Siamo certi – ha concluso Minicuci – che con la sensibilità e con il pragmatismo che caratterizza la sua amministrazione possiamo dare il via a un dialogo costruttivo e a un’azione concreta per la realizzazione di questo collegamento”.

Dopo gli interventi di alcuni rappresentanti dell’associazione, durante i quali è stato chiesto di creare anche un collegamento via mare tra le due città, la parola al presidente Bucci che ha sposato l’iniziativa.

Le dichiarazioni del presidente Marco Bucci

“Genova e la Liguria – ha esordito Bucci – hanno fatto molto per i calabresi e i calabresi hanno fatto molto per Genova e la Liguria. La comunità calabrese qui a Genova è molto importante, sono circa 50 mila persone ma in Liguria sono molti di più, arriviamo quasi a duecentomila.

Una presenza così importante deve essere riconosciuta dall’amministrazione pubblica che ha il dovere di guardare al territorio e di aiutare il territorio a crescere, nessuno deve rimanere fuori. Il riconoscere una comunità e mettersi a lavorare per questa comunità è un dovere dell’amministrazione pubblica”.

“Un collegamento diretto con Reggio Calabria – ha proseguito Bucci – è un progetto su cui vogliamo lavorare. Il collegamento diretto con Reggio Calabria è sicuramente in primis un collegamento via aerea, c’è anche il traghetto tenendo presente però che impiega molto tempo e non è certamente la soluzione ideale per chi deve raggiungere in fretta il territorio”.

“Possiamo dare vita – ha assicurato Bucci – a un impegno comune, quando si lavora tutti assieme si è sinergici, tra Regione Liguria e Regione Calabria di cui conosco bene il presidente, lo vedrò fra tre giorni a Venezia per la conferenza di tutte le regioni italiane e lì parleremo proprio di questo, cioè che tutte e due le regioni si possono mettere assieme per creare questo collegamento, per trovare intanto la compagnia che vuol farlo, che non necessariamente dev’essere la compagnia di bandiera, e per aiutarci l’un con l’altro, e lo stesso possiamo fare per il traghetto.

Genova ha già il traghetto per Palermo, per la Sardegna, arrivare anche sul lato della Calabria sarebbe veramente una cosa importante quindi vedremo di portare avanti questo discorso anche per la linea di traghetti”.

“Sono convinto che i trasporti siano alla base della crescita economica e occupazionale dei territori, se non c’è l’infrastruttura il territorio non cresce. Sono convinto – ha concluso il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – che quest’idea darà un gran beneficio e ci lavoreremo tirandoci sù le maniche”.