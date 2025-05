Ponte Calopinace, operai al lavoro: incrociamo le dita e che sia la volta buona! – FOTO

“Eppur si muove”.

L’opera del ponte sul Calopinace, che Reggio attende ormai da anni e che ha visto numerosi ‘stop & go’ negli ultimi tempi, sembra essersi sbloccata. Finalmente, alle parole del vice sindaco Brunetti ai nostri microfoni nel corso di Live Break, sembrano seguire i fatti.

“E’ una questione di tempo e di organizzazione del lavoro. Contiamo di poter eseguire il lavoro prima dell’estate. C’è qualche passo in avanti e contiamo al più presto di riconsegnare l’opera che ricongiunge la via Marina con il nuovo tratto del Parco Lineare Sud. Ora dalle buone intenzioni dobbiamo passare ai fatti”.

Queste le parole del vice sindaco di Reggio Calabria del 2 maggio. In effetti negli ultimi giorni alcuni operai hanno riavviato il cantiere, con l’installazione degli ‘appoggi’ propedeutici al posizionamento delle travi che consentiranno di fatto l’attraversamento del Calopinace.

Una volta collocate le grandi travi, spetterà all’impresa completare in tempi brevi il ponte con l’impalcato stradale, per creare una superficie per veicoli e pedoni.

Infine sarà necessario attendere l’ok dell’Anas per il rilascio delle autorizzazioni.

Non rimane dunque che incrociare le dita e attendere fiduciosi. L’opera, diventata in città il simbolo delle incompiute, sembra aver trovato la luce.

Riusciremo ad attraversare il ponte entro l’estate? I cittadini potranno finalmente accedere in pochi istanti dal Lungomare Falcomatà al Parco Lineare Sud? Viste le tante promesse non mantenute, rimaniamo molto cauti ma allo stesso tempo fiduciosi e ottimisti, vista la presenza degli operai in cantiere.

Ricordiamo come il progetto del nuovo ponte di collegamento con il Parco Lineare Sud prevede un passaggio ciclabile e due marciapiedi a entrambi i lati della strada.

Il ponte sul Calopinace, se concluso, consentirà di creare un’unica linea continua sul fronte mare cittadino dal Lido comunale fino alla foce del torrente Sant’Agata, allungando ed estendendo maggiormente il nostro già splendido Lungomare con la zona Sud della città.