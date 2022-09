Ponte di Pilati, il sindaco Orlando: 'Delibera per i lavori di rifacimento'

"Sono felice di poter comunicare alla Comunità melitese che i lavori di rifacimento del Ponte di Pilati sono diventati delibera della Regione Calabria proprio in queste ore. Motivo per cui mi corre l'obbligo di ringraziare il Presidente Roberto Occhiuto e l'On. Francesco Cannizzaro, gli unici ad aver accolto la nostra istanza e ad averla resa risposta concreta nel giro di pochi mesi.

Assunto l'impegno con noi, il deputato Cannizzaro lo ha immediatamente sottoposto alla Giunta regionale, nella persona proprio del presidente Roberto Occhiuto che continuiamo a ringraziare, tant'è che la delibera risulta proposta direttamente dal Presidente. Quella promessa strappata proprio qui sul posto, nel corso della visita di Cannizzaro a Pilati giorno 23 maggio, trova oggi riscontro con una tempestività che da queste parti forse non si è mai vista. Tutto questo, oltre a renderci felici per la misura in oggetto, ci dà speranza anche per il futuro, consegnandoci la certezza di avere dei punti di riferimento veri.

Melito sarà felice di accogliere l'On. Francesco Cannizzaro, con il quale oggi pomeriggio andremo a salutare gli abitanti del comprensorio di Pilati.

Voglio, inoltre, ringraziare la Città Metropolitana per l'attenzione avuta nei nostri riguardi sulla vicenda di Pilati. Spero che le somme che immaginavano di poter destinare a Pilati ma non ancora deliberate, possano essere utilizzate per qualche altro intervento sempre su Melito."

Salvatore Orlando, Sindaco di Melito Porto Salvo