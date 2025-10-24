Ponte sullo Stretto, Ciucci: ‘Tutte le risposte per la Corte dei Conti nei tempi previsti’

In relazione all’esame e alla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera CIPESS del 6 agosto relativa all’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, è stata comunicata alle competenti Istituzioni – Presidenza del Consiglio – DIPE, Ministero delle Infrastrutture e Ministero dell’Economia – la decisione della Corte di sottoporre la valutazione della delibera alla sede collegiale della Sezione Centrale, fissando la data della seduta per il 29 ottobre prossimo.

Tale decisione non comporta alcun allungamento dei tempi previsti per il completamento della procedura di registrazione della delibera CIPESS, che resta fissata al 7 novembre, e deriva dall’opportunità di svolgere ulteriori verifiche rispetto ai chiarimenti già forniti.

«Siamo fiduciosi sull’esito positivo dell’esame della Corte – ha dichiarato Pietro Ciucci, Amministratore delegato della Stretto di Messina S.p.A. – nella convinzione di aver operato nel pieno rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.

Nei tempi previsti, e in anticipo rispetto alla seduta della Sezione Centrale del 29 ottobre, verranno forniti – da parte delle Istituzioni competenti – tutti i nuovi approfondimenti richiesti, con la piena collaborazione della società Stretto di Messina».