Ponte sullo Stretto, Ciucci: ‘Obiettivo massimizzare l’occupazione in Calabria e Sicilia’
L'AD della Stretto di Messina: “Le assunzioni Eurolink segnano l’avvio concreto del Ponte sullo Stretto e nuove opportunità di lavoro”
24 Ottobre 2025 - 14:16 | Comunicato Stampa
«L’avvio delle selezioni per assumere e formare migliaia di uomini e donne per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina da parte del Contraente generale Eurolink – Webuild è un concreto risultato legato allo stato di avanzamento dell’opera, ormai pronta a partire».
Così l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, commenta la notizia della partenza del piano di reclutamento del personale.
«Abbiamo sempre affrontato con serietà e impegno il tema dell’occupazione e della formazione, testimoniando la volontà effettiva di fare del Ponte sullo Stretto di Messina una grande occasione di sviluppo per il territorio.
Il nostro obiettivo, condiviso con il Contraente generale e in linea con gli indirizzi e gli auspici del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è quello di massimizzare le ricadute occupazionali per le regioni Calabria e Sicilia, a conferma che il Ponte è un’opera del territorio per il territorio».