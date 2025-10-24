Ponte sullo Stretto, al via le candidature per le assunzioni: Eurolink cerca migliaia di lavoratori

Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink dovranno essere inviate attraverso il link ufficiale:

https://www.webuildgroup.com/ponte-sullo-stretto/posizioni-aperte-eurolink

Formazione e occupazione per il futuro del Mezzogiorno

In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando su formazione e nuove assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire alla realizzazione di un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero.

Il Ponte sullo Stretto rappresenta un progetto strategico per la crescita economica, la logistica, il turismo e la mobilità nazionale.

L’infrastruttura migliorerà le connessioni tra le due sponde dello Stretto, integrando la rete ferroviaria ad alta velocità e alta capacità in costruzione in Sicilia con quella continentale.

Un intervento che punta a rafforzare la competitività del Sud e a dare impulso a una filiera industriale diffusa e sostenibile.

Il ruolo di Webuild e il progetto “Cantiere Lavoro Italia”

Per supportare la realizzazione di questo progetto, Webuild punta sul sistema di scuole di “Cantiere Lavoro Italia”, che coinvolge operai e impiegati in percorsi di inserimento lavorativo, specializzazione e sviluppo delle competenze.

Un investimento concreto nella formazione, nel lavoro e nello sviluppo delle comunità.

Lanciato nel 2023, il programma Cantiere Lavoro Italia ha già formato circa 1.700 persone tra operai e impiegati.

L’obiettivo è valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio, offrendo percorsi formativi concreti rivolti sia ai giovani senza esperienza sia a chi necessita di riqualificazione professionale.

Una rete formativa nel Sud Italia

Nel Sud Italia, Webuild – in collaborazione con le Scuole Edili – ha costruito una rete solida e capillare di centri formativi, dedicati alla preparazione delle nuove generazioni alle sfide delle grandi infrastrutture.

Le scuole di cantiere attive in Calabria formano operai e staff specializzati;

in Campania è operativo un centro di formazione dedicato, mentre a Bovino (Foggia) in Puglia funziona un laboratorio formativo che rappresenta un punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze tecniche nel territorio.

In Sicilia, il Centro di addestramento avanzato di Belpasso (CT), inaugurato nel novembre 2023 in collaborazione con la Regione Siciliana, è oggi il fulcro della formazione sullo scavo meccanizzato.

Dotato di simulatori TBM e macchinari all’avanguardia, il centro offre un’esperienza formativa completa, grazie alla docenza di esperti interni e professionisti esterni.

Collaborazioni istituzionali e nuove opportunità

In linea con il protocollo siglato con la Regione Siciliana, la Regione Calabria e la Regione Campania, Webuild ha promosso numerose iniziative di orientamento e recruiting, in collaborazione con scuole e università.

Sono stati organizzati recruiting day, incontri formativi e campagne informative per attrarre nuovi candidati.

Un investimento concreto nelle persone, per costruire insieme il futuro delle infrastrutture italiane.