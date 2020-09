De Micheli: 'Non sono una fan del ponte sullo Stretto'

Ancora Ponte, ancora dubbi e incertezze sullo stato dell'opera se e mai si farà. Ancora una volta a tornare sulla maxi infrastruttura che collegherebbe le due sponde dello Stretto è il ministro dei trasporti Paola De Micheli. Nel suo intervento al Forum Ambrosetti, a Cernobbio, la ministra ha affermato:

"Abbiamo l’esigenza di prendere una decisione, perché a differenza del passato, la Sicilia e la Calabria avranno infrastrutture ferroviarie. Prima dovevi unire due prospettive di ‘deserto infrastrutturale’, oggi invece la situazione è diversa. Io non sono una fan del ponte sullo Stretto, ma il problema vero è che tra cinque anni Sicilia e Calabria non saranno in ritardo infrastrutturale. Dunque, dobbiamo decidere se e come collegare queste regioni”.