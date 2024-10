Ponte sullo Stretto, Faraone: ‘Il buco nero dell’arretratezza inghiottirà il Sud’

Lo afferma il senatore Davide Faraone. L’esponente politico, la cui pagina Facebook è un vero e proprio ricettacolo di notizie di ogni genere, non si è lasciato sfuggire l’occasione di dire la sua su di un tema molto caro alla Regione Sicilia.

“Prima l’attuale Ministra delle infrastrutture De Micheli , che pur di non pronunciare la parola magica “ponte” si è esibita in un acrobatico triplo avvitamento carpiato tra ferro, strade e piste ciclabili, tirandosi addosso anche le feroci ironie, per la verità poco cavalleresche, dei compagni di partito e addirittura di governo.

Poi è stato il turno del suo predecessore, “l’irreprensibile” Toninelli . L’uomo che sognava i Luna Park sul nuovo ponte di Genova, in TV ha candidamente sottolineato la velleità di cotanta smodata ambizione per una terra, la Sicilia, abituata al trasporto su… mulo. I siciliani imparino prima a collegarsi tra loro, ha predicato sostanzialmente l’inventore del “Tunnel del Brennero”, dal quale forse sarebbe stato lecito attendersi un maggiore sforzo di creatività e non la logora litania delle “altre e più urgenti priorità”, alibi intramontabile per la paralisi totale. Insomma il solito vecchio benaltrismo. Coi riccioli, ma sempre benaltrismo è.

Ecco la ragione per la quale il ponte non è semplicemente un’opera utile e importante. Ecco perché il ponte non è solo lo strumento attraverso il quale il Mezzogiorno d’Italia può diventare la piattaforma logistica ed operativa dell’incontro tra l’Europa, il Mediterraneo e l’oriente; non è solo l’infrastruttura che permetterebbe di agganciare la Sicilia al famoso “Corridoio 1” senza la quale l’alta velocità ferroviaria e l’implementazione della rete autostradale resterebbero una chimera ancora per molti e molti decenni; non è solo uno straordinario volano di crescita, sviluppo e vera occupazione. Il ponte va fatto anche per un altro motivo, anzi, soprattutto per un altro motivo.

Perché il ponte è innanzi tutto un simbolo“.