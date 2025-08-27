Ferrante (MIT): ‘Il Ponte sullo Stretto sogno di Berlusconi e progetto strategico per il Sud’

«Il Ponte sullo Stretto rappresenta per questo Governo, e in particolare per Forza Italia, non solo un sogno – quello del Presidente Silvio Berlusconi – che si realizza, ma anche un progetto strategico che può finalmente colmare un divario storico e scrivere un nuovo capitolo per il rilancio del Sud e la modernizzazione del Paese. Significa continuità territoriale reale, integrazione nei corridoi TEN-T europei, ma anche lavoro e sviluppo delle economie locali».

Così Tullio Ferrante, Sottosegretario al MIT e deputato di Forza Italia, in una intervista a L’Identità.

Ponte e opere collegate

Ferrante ha sottolineato che non si tratta di una “cattedrale nel deserto”:

«Stiamo infatti investendo 23 miliardi di euro per realizzare in Sicilia opere come la media velocità ferroviaria sulla Palermo-Catania-Messina, la costruzione della Catania-Ragusa, il riammodernamento – per la prima volta dalla sua costruzione – dell’autostrada A19 Palermo-Catania e il completamento della SS 640 Caltanissetta-Agrigento. Tutte infrastrutture connesse al Ponte e fondamentali per garantirne la piena funzionalità e l’integrazione nel sistema dei trasporti regionali e nazionali».

Governance dei porti

Sulle nomine al MIT per i porti, il sottosegretario ha chiarito:

«Il tema della governance dei porti è centrale, poiché da essi passano competitività e crescita del Paese. Le nomine in Sicilia e Campania riguardano valutazioni tecniche, non politiche: l’obiettivo è garantire stabilità del sistema e individuare figure autorevoli, esperte e capaci, in grado di affrontare le sfide globali e attrarre investimenti».

La visione di Forza Italia

Ferrante ha concluso ribadendo la strategia del partito: