Ponte sullo Stretto, Gelardi: ‘Sembrava impossibile, come la cupola di Brunelleschi’

“Quello che stiamo vivendendo è un momento storico: l’approvazione definitiva da parte del CIPESS del progetto del Ponte sullo Stretto segna un punto di svolta per la Calabria e la Sicilia e dimostra che l’Italia, quando vuole, sa ancora stupire il mondo”.

Lo dichiara Giuseppe Gelardi, Presidente del Gruppo Lega Salvini Calabria, esprimendo grande soddisfazione per il via libera definitivo a un’opera strategica attesa da decenni.

“Molti dicevano che non si poteva fare – ricorda – così come nel Quattrocento sostenevano che fosse impossibile costruire la Cupola di Santa Maria del Fiore. Eppure Filippo Brunelleschi la realizzò, cambiando per sempre la storia dell’architettura. Allo stesso modo, oggi, il Ponte sullo Stretto, a lungo deriso e osteggiato, entra finalmente nella fase della piena attuazione. Il merito va soprattutto alla determinazione del ministro Matteo Salvini, che ha creduto fin dal primo giorno nella strategicità dell’opera, senza mai indietreggiare di fronte agli attacchi ideologici. Ma va anche riconosciuto che la Lega ha saputo incidere come nessun altro partito, imprimendo una svolta concreta allo sviluppo della Nazione”.

