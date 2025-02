Ponte, Mattiani: ‘Come può il Sindaco di Reggio opporsi ad un’opera così importante per il territorio?’

Il Commissario della Lega per la Provincia di Reggio contro Falcomatà e il PD: "Basta con il partito dei no"

Non tarda ad arrivare la reazione del Commissario della Lega per la Provincia di Reggio Calabria, il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, dopo la notizia dell’incontro tenutosi a Bruxelles contro il Ponte sullo Stretto cui avrebbe preso parte anche il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà:

“Se confermata la presenza, anche solo da remoto, del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà al fianco dei No Ponte a Bruxelles per opporsi alla costruzione del Ponte sullo Stretto sarebbe davvero inaccettabile. Il massimo rappresentante di una Città come Reggio Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria non può non essere in grado di capire cosa possa significare per il nostro territorio un’opera così importante, sotto ogni punto di vista. Opporsi al Ponte sullo Stretto significa non fare l’interesse di Reggio Calabria, dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria e della Calabria intera”.

Comincia così il duro comunicato del Consigliere Regionale Mattiani della Lega che rincara ancora la dose:

“La smetta Falcomatà di rincorrere candidature e posizioni insostenibili figlie di una ideologia che ha già confinato nel passato la nostra terra nell’arretratezza infrastrutturale. Il partito democratico con tutti i suoi maggiori esponenti la smettano di contrastare lo sviluppo di questa terra. Basta con il partito dei no. E’ paradossale. A Roma abbiamo un Ministro come Matteo Salvini che intende investire 15 miliardi di euro, peraltro già in bilancio, per costruire un’opera epocale, mentre a Reggio Calabria abbiamo un partito, il partito democratico con tutti i suoi principali esponenti, Sindaco compreso, che si oppone contro gli stessi interessi della Città. Adesso basta davvero. Noi continueremo a guardare allo sviluppo e a dire sì alle opere che ci consentiranno di cambiare il volto della nostra Regione. E lotteremo per questo”.

