Ponte, Ciucci: ‘Stretto di Messina applica le normative di trasparenza e anticorruzione’

“A differenza di quanto riportato dai due membri della Camera dei Deputati – ha commentato l’Amministratore Delegato dello Stretto di Messina, Pietro Ciucci – la società si conforma alle normative in materia di trasparenza (decreto legislativo 33/2013) e di prevenzione della corruzione (legge 190/2012), ponendo in essere gli adempimenti previsti dalle suddette disposizioni, nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. In particolare, Stretto di Messina pubblica nell’apposita sezione “Società Trasparente” del proprio sito istituzionale informazioni, dati e documenti previsti in assolvimento degli obblighi su trasparenza e anticorruzione”.

