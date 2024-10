Ponte Stretto, Occhiuto: ‘Calabria contribuirà con 300mln, Schifani-Salvini si chiariranno’

Di seguito le dichiarazioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un’intervista al “Corriere della Sera”.

“La polemica tra Schifani e Salvini è stato un equivoco, la Sicilia voleva mettere 1 miliardo, il governo ne chiede 1,3. Presto si chiariranno. Forza Italia è da sempre favorevole alla realizzazione del Ponte sullo Stretto . Io stesso ho chiesto che quest’opera straordinaria fosse intitolata al presidente Silvio Berlusconi. Nelle intenzioni del presidente Schifani, più convinto di me sulla realizzazione del Ponte, c’è l’idea di cofinanziare l’opera attingendo ai Fondi di Coesione. E Salvini questo lo sa, perché ne abbiamo parlato otto mesi fa”.

Anche la Calabria quindi finanzierà con propri fondi la realizzazione del Ponte e con quale cifra? ”Trecento milioni di euro”.

Una cifra molto inferiore rispetto al miliardo e trecento milioni della Sicilia.

“Per niente. Bisogna tener presente quanto la Sicilia incassa dai Fondi di Coesione, 6 miliardi, mentre alla Calabria ne arriveranno solo 2 miliardi e 200 milioni. E, poi, il Ponte sarà un’opera strategica molto di più per la Sicilia che per la Calabria”.