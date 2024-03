Ponte sullo Stretto, previsti due punti panoramici. Cosa prevede il progetto 'Belvedere'

Due grandi balconi sullo Stretto in cima alle due torri del Ponte.

Sono i due punti panoramici previsti dal progetto definitivo che permetterebbero a migliaia di turisti di osservare dall’alto lo Stretto e i laghi di Ganzirri e Torre Faro.

Lo studio di fattibilità è al vaglio del contraente generale, WeBuild, che su esplicita richiesta della Società Stretto di Messina approfondirà in fase di progettazione esecutiva la possibilità di realizzare i due “belvedere”.

«La realizzazione di “monumenti abitabili” di ingegneria, come le torri o le ruote panoramiche, si è ripetuta negli anni recenti in occasione di grandi eventi internazionali, specie in città a forte attrattività turistica, permanendo poi come landmark – si legge ancora nell’aggiornamento del progetto definitivo – Per via della sua scala territoriale, un progetto di infrastruttura monumentale, come il Ponte sullo Stretto, è potenzialmente, oltre che un manufatto geografico, un atto di costruzione della storia che custodisce valori sia rappresentativi (“simbolo”) sia identitari (“logo”). In ossequio al concept già esplicitato nel naming, il progetto “Bel/Vedere” corrisponde a un desiderio estetico (“bel”) mediante un’azione percettiva (“vedere”), che introduce una lettura “romantica” nell’immagine “classica” del manufatto tecnologico. Attraverso un viaggio nel cuore tecnologico del ponte, il visitatore riesce a raggiungere un punto alto del landmark che si apre per consentire di osservare ciò che in passato si pensava di non poter raggiungere», termina il documento.