Ricorsi sul Ponte, Muraca: ‘Stucchevoli e fuori luogo le affermazioni del cdx calabrese’

“Trovo del tutto stucchevoli e fuori luogo le affermazioni di esponenti del centrodestra calabrese che si affannano ad inveire contro il ricorso avanzato dal Comune di Villa San Giovanni e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria sulla procedura di Via per il Ponte sullo Stretto. Quel ricorso è non solo legittimo, come è prerogativa di ogni ente pubblico che intenda verificare la correttezza di un procedimento amministrativo pubblico, a garanzia del diritto di ogni cittadino, ma anche opportuno, considerando anche le recenti risultati del Tar del Lazio che ha considerato le osservazioni presentate in attesa di entrare nel merito di una valutazione che non tiene conto di ben 60 prescrizioni.”.

È quanto afferma in una nota il Consigliere regionale del Partito Democratico Giovanni Muraca.

Leggi anche

Le perplessità su una procedura troppo “sbrigativa”

“Sarebbe interesse di tutti approfondire e comprendere la ratio che abbia spinto la Commissione Via a procedere così speditamente senza tener conto delle prescrizioni. Risulta oggettivamente miope pensare di procedere su un progetto cosi impattante come quello del Ponte Sullo Stretto bypassando completamente il dialogo con le istituzioni e con le comunità territoriali, così come trovo assurdo che la procedura di Via sia stata emessa senza tener conto delle numerose prescrizioni tecniche formulate. Ed è quello che vogliono chiarire anche i giudici amministrativi, stando alle notizie riportate su tutta la stampa nazionale. Ai dubbi sollevati dal Consigliere forzista Talerico, che addirittura si pone interrogativi sulla provenienza territoriale dei professionisti individuati per l’estensione del ricorso, dobbiamo forse ricordare gli enormi affidamenti estesi dalle Asp calabresi nei confronti di remuneratissimi consulenti che nella migliore delle ipotesi la Calabria l’hanno vista, forse, soltanto in cartolina?”.

Leggi anche