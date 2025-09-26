Salvini: ‘Il ponte sullo Stretto lo facciamo con i soldi di siciliani e calabresi’

«Il Ponte sullo Stretto di Messina lo facciamo con i soldi dei siciliani e dei calabresi, che sono le due regioni che hanno contribuito, e non con quelli dei marchigiani».

Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, replicando alle critiche di Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, che a proposito di un finanziamento di circa 2 miliardi per il potenziamento del tratto Pesaro-Fano della ferrovia Adriatica aveva parlato di «storico furto infrastrutturale», accusando il leader della Lega di aver dirottato quei fondi sul progetto del Ponte.

Salvini: “Il Ponte riguarda Calabria e Sicilia”

«Ovviamente e come è giusto che sia – ha ribadito Salvini – tocca a Calabria e Sicilia, visto che il Ponte le unirà».

Quanto al progetto dell’Alta Velocità ferroviaria nelle Marche, di cui “la sinistra parla da decenni”, Salvini ha aggiunto:

«Abbiamo nominato un commissario e l’obiettivo è di andare a gara con le imprese nel 2017 e non nel 2057».

Fonte: AGI