Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Il dl commissari ottempererà alle richieste Corte Conti’

“Non c’è nessun problema, è tutto risolto, non c’è nessuna tensione”.

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sul decreto legge sui commissari per le strade che ieri è slittato.

“Sì, ma per scelta mia, perché ci sono alcuni approfondimenti su alcune tematiche relative al Ponte e ai balneari. Veramente i giornali inventano di quelle cose che sono difficili a smentire perché neanche io ci avrei potuto pensare a certe sciocchezze che ho letto”, ha aggiunto a margine di un convegno della Lega sul turismo al Senato, spiegando che fra gli approfondimenti ci sono quelli sulle norme “per superare l’articolo 49 del codice della navigazione per permettere ai concessionari balneari uscenti di avere un indennizzo per gli investimenti fatti; e le ottemperanze a tutte le richieste della Corte dei Conti che vogliamo mettere per norma per andare avanti col Ponte. Non sono cose che fai in un quarto d’ora”.

Fonte: Ansa Calabria