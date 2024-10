Ponte sullo Stretto, Salvini: ‘Sarà la più grande opera di ingegneria al mondo’

“I lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto partiranno entro due anni”.

Lo ha ribadito, dopo averne già parlato nei mesci scorsi, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ospite di “Mattino Cinque“.

Leggi anche

“Il Ponte sullo Stretto è un diritto dei siciliani, non si capisce perché debbano spendere ogni anno 6 miliardi di euro per congiungersi con il resto del Paese”, ha aggiunto il leader della Lega che poi ha assicurato: “Calendario alla mano, tra norme, finanziamenti, lavoro di avvocati e ingegneri, entro due anni si partirà con i lavori di un’opera che finalmente unirà il Paese”.

Matteo Salvini ha poi aggiunto:

“Sarà la più grande opera di ingegneria al mondo e farà risparmiare 140mila tonnellate di mancate emissioni di CO2 nell’anno”.

Leggi anche

Ospite di “Quarta Repubblica“, il Ministro del Governo Meloni, così come in svariate altre occasioni, aveva già parlato dell’opera che potrebbe collegare, in modo permanente non solo Reggio Calabria e Messina, ma la Sicilia all’Italia. A chi sostiene che il ponte non si dovrebbe costruire, perché si troverebbe in una zona sismica, Salvini replicava: