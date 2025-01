Salvini: ‘Intesa Fs a Messina conferma che il ponte sullo Stretto è strategico’

La realizzazione del Ponte sullo Stretto si conferma strategica per riqualificare, investire e migliorare il territorio, anche in aree che negli ultimi anni non hanno avuto l’attenzione che invece meritano. La nostra convinzione è che il ponte sarà un modello per tutta Europa e non solo, garantendo benefici economici a tutta Italia.

Lo afferma in una nota il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo la firma del protocollo d’intesa per il potenziamento infrastrutturale e la rigenerazione di aree del gruppo Fs a Messina.

Ponte sullo Stretto e riqualificazione del territorio

Secondo Salvini, l’opera “sarà un modello che garantirà benefici economici a tutto il Paese” e porterà a investimenti in zone spesso dimenticate, con un effetto positivo sia sull’economia locale sia sull’intero sistema infrastrutturale italiano. Il Ponte, dunque, viene presentato come un’opera di fondamentale importanza per rilanciare il Mezzogiorno e rafforzare i collegamenti lungo l’asse strategico europeo.

Fonte: Ansa Calabria