Ponte sullo Stretto, storica svolta: c’è la copertura economica integrale

“Dopo settimane di chiacchiere a vuoto e di ragionamenti di vari analisti, posso dire che c’è la copertura per il collegamento stabile dalla Sicilia, all’Italia e all’Europa”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa dopo l’approvazione della legge di Bilancio.

Carta canta, ora qualcuno si dovrà scusare. Nella manovra c’è la copertura per il collegamento tra Palermo, la Sicilia, la Calabria e l’Europa. C’è l’intera copertura per 12 miliardi. Ora avremo interlocuzioni con la Bei, però si parte”, prosegue. “Ho letto che il collegamento dalla Sicilia all’Italia per cui sono stati stanziati i fondi non sarebbe il Ponte, a chi mi dice quale potrebbe essere gli offro da bere…

C’è la copertura economica integrale. Stamattina la giunta regionale siciliana ha stanziato il primo miliardo di euro, stiamo parlando di un cantiere che ho tutta intenzione di aprire nell’estate del 2024, che si va a sommando alle decine di cantieri da nord a sud che stiamo recuperando”. Ha concluso il ministro delle Infrastrutture e trasporti.

Intanto il governo regionale all’unanimità ha confermato la disponibilità a investire oltre un miliardo di euro per cofinanziare la costruzione del ponte sullo Stretto. lo ha confermato nella riunione di Giunta di questa mattina. L’investimento consentira’ alla Sicilia di compartecipare, con una quota del 10 per cento, alla costruzione dell’infrastruttura che collegherà l’Isola alla Calabria. Il costo complessivo dell’opera è stimato in circa 12 miliardi di euro.

La Regione, nel dettaglio, contribuirà con un miliardo di euro provenienti da risorse della nuova programmazione del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, e con ulteriori 200 milioni frutto di economie relative a risorse nazionali per il ciclo 2014-2020 non ancora spese.