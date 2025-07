Ponte sullo Stretto, Ciucci smentisce Bonelli: ‘Progetto conforme a norme UE e ambientali’

“La Valutazione di impatto ambientale (VIA) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per il ponte sullo Stretto di Messina , contrariamente a quanto affermato dall’onorevole Bonelli, si sono concluse con esito positivo , a valle di un complesso inter approvativo condotto dalla Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ”.

Così l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in relazione alle affermazioni rilasciate dall’Onorevole Bonelli.

A valle dell’approvazione del 9 aprile scorso da parte del Consiglio dei Ministri della cosiddetta “Attestazione IROPI – motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico”, tutta la documentazione prevista dalla Direttiva Habitat è stata trasmessa dal Governo alla Commissione Europea. Quindi il progetto del ponte ha rispettato tutte le norme previste e in nessun caso l’opera elude responsabilità ambientali.

“Altrettanto priva di fondamento è anche l’ipotesi prospettata dall’Onorevole Bonelli di dover ‘rifare la progettazione applicando standard NATO’. Il ponte sullo Stretto di Messina è stato progettato come infrastruttura dual-use – che può essere utilizzata sia per scopi civili che militari – come prevede l’Unione Europea nell’ambito del Military Mobility Action Plan, volto a rafforzare la capacità di spostamento rapido di mezzi e militari lungo il continente all’interno della rete TEN-T, di cui il ponte fa parte”.