Ponte sullo Stretto, la voce degli espropriandi: ‘Villa non può sopportare un’altra ferita’

Tra le voci che si sono levate ieri da Piazza Italia, durante la manifestazione contro il Ponte sullo Stretto, quella di Rossella Bulsei, presidente del Comitato Ti tengo Stretto di Villa San Giovanni, è stata tra le più dure e dirette. Il suo è l’appello di chi rischia di perdere tutto, senza aver mai avuto la possibilità di essere ascoltato.

«Siamo ancora una volta qui a dire no — ha dichiarato davanti alla folla riunita nel cuore di Reggio Calabria, a pochi passi dalla Prefettura dove si svolgeva l’incontro istituzionale con il ministro Salvini —. No a un’opera che non è praticabile, no a una visione calata dall’alto che continua a ignorare la realtà dei territori».