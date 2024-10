Ponte sullo Stretto, spesi già oltre 300 milioni di euro. Costruirlo oggi costerebbe meno

L’economista dei trasporti della Bocconi, Roberto Zucchetti, ha rilasciato un’intervista all’Avvenire di Calabria in merito alla costruzione del Ponte sullo Stretto. Vantaggi, svantaggi, costi e programmazione i temi toccati nella discussione pubblicata quest’oggi.

“Per il Ponte sullo Stretto si sono già spesi 320 milioni di euro. Questo soltanto per tenere in vita la società Stretto di messina Spa e per le spese iniziali del progetto. Di penale si dovranno spendere, secondo me, 700 milioni di euro (la richiesta iniziale è di 1,2 miliardi).”