Ponte sullo Stretto, Ciucci: ‘Il Governo ribadisce impegno per l’opera’
16 Dicembre 2025 - 16:22 | Comunicato Stampa
“Il Governo e il Ministero delle Infrastrutture, con l’emendamento presentato oggi per la Manovra finanziaria 2026, ribadiscono l’impegno per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina.
Il provvedimento, infatti, conferma gli stanziamenti per l’Opera, alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo a seguito delle decisioni della Corte dei conti, lasciando inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate, pari a 13,5 miliardi di euro”. Così L’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.