Ponte sullo Stretto, Ciucci: ‘Fuorvianti le affermazioni di Santillo’

"Siamo fiduciosi e determinati a ottenere dalla Corte una registrazione piena nella convinzione di aver operato nel completo rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee", le parole di Ciucci

“Come già spiegato ieri ad un altro rappresentante del Parlamento, sono altrettanto fuorvianti le affermazioni del deputato Santillo, che mi attribuiscono di aver ‘annunciato che si può procedere alla costruzione del Ponte sullo Stretto con un via libera con riserva’.

Leggi anche

Così l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Come dovrebbe essere noto al Deputato, questa è un’opzione prevista dalla norma. Ma al contempo, nel corso dell’audizione di ieri in Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, ho anche messo in evidenza potenziali criticità legate a questa ipotesi in termini di impatto sulla fase esecutiva.

Ho il massimo rispetto per le opinioni contrarie all’Opera, ma la mia audizione è stata registrata, basta ascoltarla sui canali web del Parlamento per accertare che ho affermato con decisione che siamo fiduciosi e determinati a ottenere dalla Corte una registrazione piena nella convinzione di aver operato nel completo rispetto delle norme generali e speciali italiane ed europee relative alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ogni altra ricostruzione è dunque non rispondente al vero”.