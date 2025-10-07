Ponte sullo Stretto, Ciucci: ‘Obiettivo primi cantieri entro fine anno’

“L’obiettivo è di avviare le prime attività per il ponte sullo Stretto entro fine anno. Non vogliamo dare scadenze alla Corte dei Conti che deve completare le sue attività sulla base delle procedure”.



Lo ha detto l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a margine della mostra di Webuild “Evolutio”, rispondendo a una domanda sui tempi per l’avvio dei cantieri. “Stiamo terminando i contributi da dare al Cipess che poi li trasmetterà alla Corte.

Non c’è nessuna bocciatura, nessuna violazione di norme, ma una richiesta di approfondimenti e chiarimenti. È una normale fase di analisi da parte della Corte”, ha spiegato. “La scadenza è teoricamente il 13 ma prima di quella data siamo in grado di rispondere”, ha aggiunto Ciucci.