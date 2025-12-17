Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti: ‘Decreto Mit incompatibile’
La Corte dei Conti boccia il decreto sul Ponte sullo Stretto: costi incerti e violazione delle norme UE sulla modifica dei contratti. I dettagli della sentenza
17 Dicembre 2025 - 08:32 | Redazione
Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la costruzione del Ponte risulta incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. Lo si legge nelle motivazioni, depositate ieri, della sentenza del 17 novembre scorso quando la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei Conti ha bocciato il decreto ministeriale.
Le motivazioni della Corte dei Conti
La Corte parla di “perplessità” in riferimento all’articolo 72 della direttiva europea 2014/24/UE, che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di validità. Viene sottolineata l’incertezza sul costo complessivo dell’opera:
“La valutazione degli aggiornamenti progettuali in misura pari a euro 787.380.000,00, in quanto frutto di un’attività di mera stima, rende possibile il rischio di ulteriori variazioni incrementali, incidenti – in disparte i problemi di reperimento di nuove coperture – sul superamento della soglia del 50 per cento delle variazioni ammissibili, anche in considerazione dei dati offerti dalla stessa Amministrazione”, spiegano i magistrati contabili.