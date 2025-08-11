Ponte sullo Stretto, Caridi e De Biasi (Lega): “Ancora una volta Falcomatà dimostra inadeguatezza”

A poche ore dalla visita del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, giunto a Villa San Giovanni per presentare il progetto definitivo approvato dal CIPESS, attacco dei Consiglieri comunali di Reggio Calabria Antonino Caridi e Giuseppe De Biasi (Lega Calabria) contro il Sindaco Giuseppe Falcomatà che, nella giornata di ieri, aveva definito “Una passerella elettorale, senza alcuna risposta, che dimostra pieno disprezzo delle popolazioni dello Stretto” l’incontro del Vice Premier con i cittadini:

Le accuse di Caridi e De Biasi

“Ancora una volta il Sindaco Falcomatà ha dimostrato tutta la propria inadeguatezza a ricoprire il ruolo istituzionale che occupa. – esordiscono i Consiglieri Caridi e De Biasi – Falcomatà si è scagliato di nuovo in maniera pretestuosa, ingiusta e inqualificabile contro un Ministro della Repubblica che, a differenza Sua, sta facendo della concretezza il proprio cavallo di battaglia. Ci saremmo aspettati dal Sindaco parole di condivisioni e di gioia in un momento storico per la nostra Regione, per il nostro territorio e per la nostra Città.

Il Ponte sullo Stretto come opportunità

Dopo anni di promesse il Ponte sullo Stretto sta diventando realtà e la sua costruzione andrà certamente a proiettare Reggio Calabria in un grande scenario di sviluppo. Creerà condizioni di lavoro e di formazione favorevoli per i nostri giovani, per le nostre imprese, per la nostra economia e per il nostro tessuto sociale e territoriale. E che cosa fa il Sindaco di Reggio Calabria? Si è lasciato andare all’ennesimo attacco contro Matteo Salvini e il Ponte sullo Stretto.

Un’opera invece fondamentale per Reggio e la Calabria. Ma davvero Falcomatà con questi teatrini pensa di essere all’altezza della storia di una Città come Reggio Calabria? Ci chiediamo se ritiene corretto, di fronte a quello che reputiamo un momento storico, isolare la Città di Reggio Calabria.”

“Siamo per sviluppo e investimenti”

Continuano i Consiglieri Caridi e De Biasi:

“Siamo davvero indignati. Contrariamente a Falcomatà, noi invece siamo per gli investimenti, lo sviluppo, la creazione di opportunità di lavoro e che, a differenza del Sindaco forse troppo impegnato a ridicolizzare a livello nazionale un intero territorio con il Suo Skibidi Boppy, finalmente ci sia qualcuno che si sta occupando di realizzare quelle opere strategiche che per decenni sono mancate alla Calabria: alta velocità, strade, S.S. 106 Jonica, Ponte sullo Stretto. Se ne faccia una ragione Falcomatà, questa volta la Calabria uscirà dall’arretratezza dove è stata lasciata dal partito dei no, dai personaggi che la pensano come Lui.”

I Consiglieri comunali di Reggio Calabria Caridi e De Biasi.