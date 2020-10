Pordenone, Lovisa: 'Contro la Reggina dobbiamo vincere'

Il responsabile dell'area tecnica del Pordenone Matteo Lovisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero Veneto, in presentazione di quella che è la gara della sua squadra sabato contro la Reggina. Questi alcuni passaggi ripresi da tuttoB: "Non vogliamo nè dobbiamo fermarci. Siamo tranquilli ma anche consci che bisogna vincere: abbiamo cambiato tanto, dobbiamo crescere, ma un successo ci aiuterebbe ad avere maggiore consapevolezza di noi stessi.

Vogliamo tornare al successo e dare una svolta ai risultati ottenuti sinora, ci farebbe bene sotto tutti i profili. Sappiamo che dobbiamo crescere, ricordiamoci tuttavia che non siamo partiti per vincere il campionato ma per salvarci. Oggi potevamo avere qualche punticino in più ma questo non avrebbe cambiato le nostre valutazioni. Siamo in linea con i programmi e le previsioni: sapevamo che c’era e c’è bisogno di tempo".