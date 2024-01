Portici, Condemi: 'Volevo venire alla Reggina, ma non ci sono mai riuscito'

La soddisfazione del neo tecnico del Portici Carmelo Condemi, ovviamente soddisfatto per il risultato ottenuto: “Sul pareggio avremmo messo dieci firme, poi guardando il match recriminiamo. Si è lavorato con il sorriso, questo è un gruppo giovane, abbiamo cercato di limitarli approfittando anche della loro stanchezza. Non faccio il mago quindi non posso fare previsioni, se si è bravi nella gestione si possono ottenere dei risultati. Ci tenevo a fare bella figura a Reggio Calabria, volevo tornare nella mia città e non mi vergogno di dirlo, ma non ci sono mai riuscito, darò tutto me stesso per il Portici.

Non ho dormito due giorni pensando di venire a giocare qui al Granillo. La LFA Reggio è una buona squadra, palleggia, ha qualità, li abbiamo limitati molto. Avevo sognato l’1-3″.