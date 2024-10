Porto Gioia, Cannizzaro: ‘Santelli in poche settimane ha ottenuto risultato atteso da 20 anni’

“Oggi è davvero una giornata storica per la Calabria: grazie all’impegno di Jole Santelli abbiamo ottenuto lo sblocco dell’iter per il completamento del piccolo tratto ferroviario che consentirà di realizzare il gatewey del porto di Gioia Tauro. Sono 4 chilometri per cui abbiamo dovuto aspettare 20 anni a causa delle lentezze, dei ritardi e delle inefficienze della macchina amministrativa regionale: è un risultato straordinario soprattutto se consideriamo che Jole Santelli è Presidente della Regione Calabria soltanto da poche settimane, e ha ottenuto questo risultato in pochissimo tempo, per giunta mentre affronta in modo egregio anche altre grandi emergenze”. Lo afferma, in una nota, il deputato di ForzaItalia Francesco Cannizzaro.