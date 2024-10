Porto di Gioia Tauro, Vecchio: ‘I lavori partano al più presto’

“Esprimo vivo apprezzamento per l’annuncio, arrivato dalla presidente della Regione Calabria Jole Santelli, dello sblocco del procedimento per il completamento e l’ammodernamento del tratto che renderà pienamente operativo il gateway ferroviario di Gioia Tauro, come più volte sollecitato da Unindustria Calabria. Un risultato che va ascritto alla sensibilità della governatrice sul porto e all’azione sinergica con il Governo nazionale, RFI e l’autorità portuale”.