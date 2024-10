Porto di Reggio, Castorina: “Necessario aprirlo alla città e consentire il transito pedonale’

“Il porto di Reggio Calabria ha la necessità impellente di essere valorizzato ed essere elemento attrattivo e di sviluppo per l’intera città e su questa direzione il nuovo masterplan già presentato in riva allo stretto dall’Autorità di Sistema Portuale prevede come l’intera area immutata per estensione possa avere tuttavia elementi ed interventi strutturali che permetteranno una maggiore fruibilità e ne cambieranno radicalmente il volto e la vocazione di questa importante infrastruttura”,