Porto di Reggio Calabria, inizia la rivoluzione. Cannizzaro: ‘Profondamente orgoglioso’

Il volto del Porto di Reggio Calabria è prossimo a cambiare profondamente. Il dato è emerso nella conferenza stampa che il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Mario Paolo Mega, assieme al Segretario Generale dell’Autorità di sistema, Domenico Latella, e al componente del Comitato di gestione Alberto Porcelli, ha tenuto quest’oggi a Reggio Calabria per illustrare i contenuti del ‘Documento di programmazione strategica di Sistema portuale’.

Un programma di interventi di sviluppo per oltre 72 mln di euro (non solo per Reggio ma anche Villa San Giovanni e Saline), “tutti disponibili”, ha assicurato Mega, che ha inteso, innanzitutto, ringraziare “quanti – ha detto – mi hanno manifestato vicinanza e solidarietà all’indomani delle scritte minacciose e ingiuriose contro di me, apparse nel quartiere ‘Candeloro’ al porto di Reggio e nell’area del porto di Messina”.

“I porti crescono – ha sostenuto il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto – se c’è sinergia tra operatori, forze sociali, forze politiche, istituzioni. Quella che attende i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni è un’autentica rivoluzione, in termini di infrastrutture e scelte strategiche. Tra gli interventi principali, l’elettrificazione delle banchine, in vista della scadenza del 2030 che imporrà al naviglio lo spegnimento dei motori all’interno dei porti, dove ogni funzione dei servizi di bordo dovrà essere assicurata con l’alimentazione elettrica. A Reggio, sono già in fase avanzata – ha sottolineato ancora Mega – le operazioni di demolizione del vecchio impianto di stoccaggio della Cementir. Un’area che sarà destinata a diventare terminal crocieristico, con tutta una serie di servizi per il controllo e l’accoglienza dei passeggeri, oltre alla realizzazione di nuovi ormeggi per i mezzi veloci con Messina e le Isole Eolie, in vista del bando di continuità territoriale della Regione che incrementerà il numero di corse giornaliere sulle due sponde, aree attrezzate da destinare al diportismo di transito ed ai maxi yacht.

Nel documento anche altri interventi che riguardano, sia a Reggio Calabria che a Villa San Giovanni, la security portuale, l’illuminazione, e il dragaggio dei fondali, per elevare la sicurezza della navigazione all’interno dei bacini portuali.

L’elettrificazione delle banchine dei porti dello Stretto permetterà di ridurre in maniera significativa le emissioni e gli inquinanti atmosferici nelle aree portuali, in particolare i particolati e gli ossidi di azoto.

Per inserire il Porto di Reggio Calabria nel circuito crocieristico internazionale occorre dotarlo di servizi per l’accoglienza e per il controllo dei passeggeri. A tal fine sarà realizzato, presso la «Banchina nuova di Levante» un terminal passeggeri dotato di spazi anche per la promozione del territorio, mentre poi saranno attrezzate per i maxi yacht e per i mezzi le veloci la banchina Margottini ed il Pontile Eolie.

Prevedibile la soddisfazione per l’importante step presentato oggi, da parte dell’On. Francesco Cannizzaro. L’emendamento che porta il nome del deputato reggino infatti destina 15 milioni di euro per il Porto di Reggio Calabria.

I 15 milioni di euro dell’emendamento, previsti all’interno del progetto complessivo che prevede anche altri fondi, saranno cosi distribuiti tra i vari interventi:

• realizzazione di apprestamenti di security delle aree portuali (2 milioni €)

• riqualificazione dell’area del molo di Levante (5 milioni €)

• realizzazione di un terminal passeggeri per scalo crocieristico (3 milioni €)

• servizi portuali, al crocierismo ed alla nautica da diporto (2 milioni €)

• implementazione dei pontili di ormeggio e potenziamento della stazione passeggeri (3 milioni €).