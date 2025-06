La ‘storia’ del patron Ballarino dopo le notizie riguardanti la cessione del club – FOTO

Mattinata piena quella di oggi nel momento in cui è venuta fuori la notizia di un accordo per la cessione della Reggina all’ex presidente Luca Gallo. Una trattativa data per molto avviata e addirittura in fase conclusiva, poi smentita dal comunicato ufficiale della società amaranto. Qualche minuto prima il patron Ballarino aveva pubblicato una storia su Intagram: “Solo disgustato“.

Leggi anche