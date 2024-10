Post Bisceglie, Taibi: ‘Ha vinto la forza del gruppo’

Nel post gara di Bisceglie, ha parlato ai microfoni di Radio Antenna Febea il diesse amaranto, Massimo Taibi.

Ho avuto ansia quando abbiamo sbagliato il rigore. Sono stati bravi i ragazzi a calarsi nella partita e sono stati premiati. Venivamo da una sconfitta, un’altra sarebbe stata eccessiva. E’ stata un’importante prova di forza. Nielsen è un ragazzo come tutti gli altri, importante. Quando i ragazzi pensano al gruppo e non al personale è un grande segno. Denis ha già fatto 7 goal, abbiamo la fortuna di avere giocatori importanti. Salandria è un professionista esemplare, stiamo valutando delle offerte per farlo stare bene. Mastour sta crescendo tanto, è da valutare se mandarlo in prestito. Ne parleremo. De Francesco è stato vittima di alcuni imfortuni, arriverà il suo momento. Alberto non è sul mercato e non mi ha manifestato di voler andare via. Doumbia è un calciatore importante, vedremo il da farsi.