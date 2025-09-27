Università: Mur, oltre 2.130 i posti letto finora richiesti attraverso il bando Pnrr in Calabria
In Calabria sono stati richiesti oltre 2.130 posti letto grazie al bando Housing del Pnrr. Un'importante misura di equità sociale per il diritto allo studio
27 Settembre 2025 - 17:36 | Comunicato Stampa
Presentate richieste per realizzare 2.135 posti letto a prezzo calmierato in Calabria grazie al bando Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro.
Nello specifico a Catanzaro sono pervenute candidature per 657 posti letto, a Cosenza per 1.015 posti letto, a Reggio Calabria per 463 posti letto. Il bando è ancora aperto ed è possibile presentare domanda di partecipazione.
A livello nazionale le candidature ammontano a 60.300 posti letto. Nella gestione del bando il MUR ha avuto anche il supporto e l’assistenza tecnica di Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
“L’investimento sull’housing universitario rappresenta una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo studio. Così rafforziamo l’attrattività del nostro sistema universitario e assicuriamo che il merito non venga penalizzato a causa delle difficoltà economiche delle famiglie”. Così il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “La straordinaria partecipazione in Calabria al bando rappresenta un impegno concreto per il futuro del Paese e per la competitività del nostro sistema universitario”, conclude.
Insieme al Bando Housing del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la strategia del MUR sulla residenzialità universitaria si concretizza attraverso la legge 338/2000 che prevede un cofinanziamento da parte del Ministero, fino al 75% del costo totale, per la realizzazione di interventi come nuove costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti e acquisto di immobili per studentati.
In Calabria, fino ad ora, sono stati cofinanziati 141 nuovi posti letto con uno stanziamento di 11.471.576 euro.
Dal 2023 a livello nazionale, tramite il V Bando della legge 338/2000, sono stati cofinanziati 10 mila posti letto con oltre 800 milioni di euro.