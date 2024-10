Potenza-Reggina, info biglietti settore ospiti

Dopo Avellino, ancora una trasferta per la squadra di mister Toscano

In occasione della gara tra Potenza e Reggina valida per la 12ª giornata, prevista per domenica 3 ottobre alle ore 17.30, sarà possibile acquistare i biglietti del settore ospiti, senza obbligo di Fidelity Card,nei punti vendita Go2 e online su boxol.it al prezzo di €10 + diritti di prevendita entro le ore 19:00 di sabato 2 novembre.

Non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti e qualsiasi altro settore il giorno della gara.

Leggi anche

Leggi anche