Potenza-Reggina, pronta l’invasione di tifosi amaranto

La febbre del tifo è crescente. La Reggina è tornata totalmente al centro dell’attenzione ed in occasione di ogni partita ci vogliono essere tutti. Più semplice al Granillo dove la disponibilità è ampia, mentre in trasferta come a Potenza il numero al momento è limitato. Esauriti in una sola giornata i biglietti messi a disposizione dalla società lucana, il settore ospiti con 535 è già gremito, ma l’invasione di tifosi amaranto potrebbe registrare un numero superiore, vista la possibilità, in attesa della pronuncia del GOS, di poter allargare la vendita anche in altri settori.

Dal presidente del Potenza Caiata sono arrivate parole al miele per la Reggina, i suoi tifosi, il suo presidente Gallo e soprattutto l’augurio che quella di domenica pomeriggio possa essere una giornata di sport e di festa.

