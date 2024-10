Reggina, Garufo: ‘Toscano squalificato? c’è Napoli e poi noi siamo maturi…’

Per la prima volta in questo campionato non potrà essere in panchina Mimmo Toscano che, secondo nuovo regolamento, dopo la quinta ammonizione è stato squalificato per un turno. Il pensiero di Desiderio Garufo riguardo l’assenza del tecnico:

“Dobbiamo cercare di non far pesare la sua assenza che rimane comunque importante. Sarà fondamentale il lavoro della settimana, l’assimilazione dei concetti su come si deve impostare la partita con il Potenza. Ci sarà il suo secondo Michele Napoli che certamente sa il fatto suo, la squadra è matura e ben consapevole di incontrare una compagine che in casa non ha mai preso gol ed arrabbiata perchè ne ha presi a Monopoli“.

Leggi anche