Calabria, premi Anassilaos 2024: riconoscimenti a eccellenze in arte, scienza e cultura

La 36ª edizione dei Premi Anassilaos si terrà il 16 novembre a Reggio Calabria, premiando eccellenze in medicina, chimica, storia e cultura

Si terrà sabato 16 novembre alle ore 17,30 presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria la cerimonia di consegna dei Premi Anassilaos di Arte, Cultura, Economia, Scienze, Filosofia, Storia, Giovani e del Premio per la Pace San Giovanni Paolo II, giunti alla loro 36^ edizione.

Una manifestazione che oramai da molti anni privilegia il rapporto con il mondo della ricerca e dell’Università grazie alla presenza di un prestigioso e importante Comitato Scientifico e di Indirizzo costituito da studiosi italiani ed europei i quali, di volta in volta, possono, se lo desiderano, indicare delle personalità cui conferire il riconoscimento soprattutto nel settore della ricerca.

Riconoscimenti nel Settore della Medicina

Nell’ambito dei riconoscimenti Μεγάλη Ἑλλάs per la MEDICINA, premiato il Prof. Eugenio Gaudio, Ordinario di Anatomia Umana e Presidente Fondazione Roma Sapienza, Presidente IHEA – Fondazione Italian Higher Education with Africa e Presidente Osservatorio nazionale della Formazione sanitaria specialistica – MUR 8, e la Prof.ssa Giovanna Spatari, Ordinaria di Medicina del Lavoro presso l’Università degli Studi di Messina, di cui è anche, dal novembre 2023, Rettrice.

Tra i giovani studiosi sempre per la Medicina i Proff. Ester Del Duca, Ricercatrice presso il Dipartimento di Dermatologia dell’Università di Roma La Sapienza e Adjunct Clinical Instructor presso la Ichan School of Medicine del Mount Sinai Hospital di New York, e il Dott. Fabio Scarpa, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari.

Riconoscimenti per Chimica, Archeologia e Diritto

Per la CHIMICA premiato il Prof. Alessandro Abbotto, Ordinario di Chimica Organica presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano-Bicocca. Tra i giovani studiosi la Prof.ssa Ortensia Ilaria Parisi, Ricercatrice presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione presso l’Università della Calabria.

Per l’ARCHEOLOGIA riconoscimento al Prof. Lorenzo Campagna, Ordinario di Archeologia classica presso l’Università di Messina. Per il DIRITTO al Prof. Alessandro Morelli, Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Messina.

Premi per Cultura, Architettura e Giornalismo

Premio per la CULTURA alla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (Carical), oggi presieduta dal Dott. Giovanni Pensabene.

Premio per l’ARCHITETTURA all’arch. Flavian Basile, tra i giovani progettisti più attivi nel nostro Paese.

Premio per il GIORNALISMO a Piero Gaeta, Caposervizio della redazione reggina della Gazzetta del Sud.

Riconoscimenti in Teatro, Saggistica e Musica

Per il TEATRO riconoscimento ad Auretta Sterrantino, drammaturgo e regista, studiosa del teatro classico.

Per la SAGGISTICA tre riconoscimenti: alla Prof.ssa Anna Di Giglio, alla Prof.ssa Mariasaveria Ruga e al Prof. Giulio Tatasciore.

Sarà invece consegnato venerdì 6 dicembre al Prof. Fabrizio Fracchia, Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università Bocconi di Milano, il Premio Anassilaos per le Scienze Giuridiche Domenico Siclari.

Il 29 dicembre a Delianuova verrà assegnato un riconoscimento per la MUSICA al compositore Maestro Girolamo Deraco.

