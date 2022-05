Premio artistico letterario Apollo School 2022: un boom di partecipanti

Grande l’entusiasmo per il Premio artistico letterario Apollo School 2022, al quale ha aderito la quasi totalità degli istituti secondari del territorio reggino.

E le giurie stanno svolgendo il duro compito della valutazione dei lavori dei ragazzi che tra testi, video, disegni hanno “invaso” la sede dell’Associazione Nuovi Orizzonti che ha organizzato la bella iniziativa.

Sono state lusinghiere le parole dei dirigenti scolastici e dei professori che in questi giorni sono stati intervistati dallo staff del Premio e unanimi nel rappresentare il valore del contest che ha coinvolto veramente tantissimi studenti. Un vero e proprio viaggio attraverso la loro creatività, uno stimolo alla lettura, all’elaborazione della loro interiorità, e uno screen su sentimenti ed emozioni che scaturiscono da vita vissuta nonché sintesi di un bagaglio sociale e umano fortemente impressionato dai recenti accadimenti, caratterizzati da isolamenti forzosi, necessità di socialità e sogni talvolta inespressi.

Tante le emozioni che culmineranno il 24 maggio all’interno della matinée che si terrà presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria. Tutte le scuole parteciperanno a questo momento di condivisione in cui i ragazzi saranno protagonisti indiscussi. Il foyer del massimo teatro reggino si animerà di favole e colori grazie alla esposizione dei lavori grafici. Sul palcoscenico si avvicenderanno rappresentanti istituzionali e ospiti speciali di grande pregio, ognuno dei quali rappresenterà le proprie esperienze e la propria arte e interagirà con i ragazzi in platea, così come la giuria che, a questo punto, è chiamata a determinare i vincitori del contest.

Intanto c’è gran fermento e attesa per il cortometraggio che verrà realizzato sul testo vincitore della passata edizione nella categoria Young.

Il cortometraggio è uno dei generi maggiormente apprezzati dai ragazzi, veicolo comunicativo di grande impatto emozionale che sfrutta la forza dirompente delle immagini. Un premio particolarmente apprezzato che darà grande soddisfazione e che rappresenta la perfetta finalizzazione di tanto impegno e creatività espressa.

Sette i premi per i primi classificati di quest’anno ripartiti per categoria. Quattro per la sezione Junior e tre per Young. Si tratta di borse di studio, materiali didattici per la scuola, targhe ricordo e, anche per questa edizione, si conferma l’iniziativa più interessante e attesa che ha avuto grande presa sui ragazzi: la realizzazione del cortometraggio sull’elaborato vincitore della sezione Young 2022.