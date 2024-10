Premio Cultura Giovani 2019, al Consiglio Regionale la cerimonia del Rhegium Julii

Sabato 13 aprile, alle ore 10.00, presso l’auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Cultura Giovani 2019, organizzata dal Circolo Culturale “Rhegium Julii”, nell’ambito delle celebrazioni del cinquantennale dalla sua fondazione.

Nel corso della manifestazione, cui parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale on. Nicola Irto, il Sindaco della Città Metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà e la Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Dott. Maurizio Piscitelli, sarà proiettato un video prodotto da Orsola Toscano ed Ilda Tripodi da titolo Reggio: le voci e l’anima.

Questo è il tema dell’anno che sarà oggetto della conversazione degli studenti finalisti dei Licei scientifici “Alessandro Volta” e “Leonardo da Vinci”, dal Liceo Classico “Tommaso Campanella”, dal Liceo Statale “Tommaso Gullì”, dell’Istituto tecnico economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria, dell’Istituto, che hanno superato una importante selezione.

Il poeta Octavio Paz, meditando sull’essenza della poesia nel poemetto: “Notturno di Sant’ildefonso” scrive:

“Tra il fare e il vedere, / azione e contemplazione, /dare occhi al linguaggio:/ La poesia non è la verità:/ è la resurrezione delle presenze, / la storia/ trasfigurata nella verità del tempo non datato. / La poesia, / come l storia, si fa; la poesia,/ come la verità si vede… /La poesia…./è vedere/ la quiete nel movimento, /il transito/ nella quiete”.