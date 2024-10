Premio De Andrè: tra i semifinalisti Damiano Rodà della provincia di Reggio – VIDEO

Il tema “caldo” degli ultimi giorni è di certo la musica. Tra la fine dell’amato Festival della canzone italiana e il film di successo dedicato a Mia Martini, gli italiani hanno avuto modo di apprezzare il talento dei calabresi.

É in occasione del Festival di Sanremo che abbiamo scoperto un altro dei talenti della nostra terra. Si chiama Damiano Rodà, 23 anni, originario di Bova.

Il giovane bovese ha infatti partecipato al Premio nazionale Fabrizio De Andrè entrando, a pieno titolo, fra i semifinalisti.

“Partecipare a Sanremo è stata una bellissima esperienza – racconta Damiano ai microfoni di CityNow – Sono davvero molto soddisfatto della mia esibizione e spero di fare ancora meglio durante la finale. Oltre ad esprimermi attraverso la mia musica ho avuto la possibilità di conoscere tanta bella gente, persone, come me, appassionate di musica”.

L’amore per la musica è infatti ciò che ha spinto Damiano ad iscriversi al Premio Nazionale Frabrizio De Andrè.

“Quando è stato pubblicato il bando non avevo pensato subito di partecipare. Sono stato fortunato perchè ho presentato la domanda nell’ultimo giorno utile e sono riuscito ad entrare fra i 24 artisti italiani scelti per il Premio”.

Il giovane cantante e musicista bovese si avvicina alla musica sin da piccolo.

“Tutto è cominciato per caso. Quando cominci a fare qualcosa non sai ancora che quello potrebbe essere il tuo futuro. E così è stato anche per me. Mi sono avvicinato alla musica grazie a mio fratello e a 12 ho cominciato a studiare batteria e pianoforte, dedicandomi poi alla chitarra”.