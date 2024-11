Premio del Museo XIX Edizione’: mercoledì 21 Marzo la cerimonia di premiazione al Salone Margherita ‘Il Bagaglino’ di Roma

Mercoledì 21 Marzo 2014 alle ore 9,30 presso il Teatro Salone Margherita “Il Bagaglino” di Roma si svolgerà la cerimonia di premiazione della XIX Edizione del “ Premio del Museo.”Il Premio si articola in quattro sezioni: Pubblica Istruzione – Giornalismo – Università – Mercato. In questa edizione Il Premio Speciale del Museo, sarà conferito a tredici illustri personalità:il Dott. Ignazio Marino , Sindaco del Comune di Roma; il Prof. Claudio Strinati, Dirigente Superiore per i Beni e le Attività Culturali; il Prof. Giuseppe Avvisati, Responsabile della Unità Operativa Complessa di Ematologia del Policlinico Universitario – Campus Biomedico di Roma; il Dott. Odoardo Maria Olimpieri ed il Dott. Francesco Marchesi, dell’ Unità Operativa Complessa di Ematologia del Policlinico Universitario – Campus Biomedico di Roma; il Prof. Ercole Pietro Pellicanò, Presidente dell’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito; il Dott. Andrea Monorchio, Presidente della Consap SpA; il Prof. Antonino Monorchio, Psichiatra; il Dott. Domenico Monorchio, Responsabile commerciale Lancia; il Prof. Pasquale Spinelli, chirurgo specializzato in endoscopia e già Vice Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano; il Prof. Renato Spinelli, Ortopedico e Traumatologo; il Prof. Francesco Spinelli, Chirurgo vascolare; il Dott. Roberto Spinelli, Medico ed esperto in alimentazione.Per la Sezione Pubblica Istruzione verranno premiati i lavori di nove scuole italiane: Licenza (Roma), Torino, Fano (PU), Palazzolo sull’Oglio (BS), Cittadella (PD), Roma e Brescia e le scuole reggine “Galilei Galilei” e “Spanò Bolani”Per la Sezione Università il riconoscimento andrà alla Dott.ssa Alessia Catalano del Campus Biomedico di Roma.Per i Quotidiani ilgiornalista reggino Massimo Calabrò de il “Il Metropolitano sera”. Il Periodico “Sette” insertodel “Corriere della Sera”. Per la Televisione il servizio sul “pasto della Formazione Lampre” di Andrea De Luca andato in onda su RaiTre e RaiSport durante la 4^ Tappa del “Tour de France” 2013.Per la Sezione Mercato sarà premiato il Ristorante “Imago” dell’Hotel Hassler di Roma, “La Vecchia Pineta” del Lidodi Ostia ed “Enzo Bistrot” di Reggio Calabria.In campo editoriale il Dott. Renzo Pellati per il volume “La storia di ciò che mangiamo”, Matt Traverso per “Superfoods” e “Senza Glutine” scritto da Nicola Michieletto. Riconoscimenti andranno anchealle Riviste specializzate “Molini Magazine” e “Sisa Panorama” .Premio alla carriera verrà conferito tra gli altri all’ avvocato reggino Francesco Comi.Interverranno al Premio il Dott. Gianni Letta ed il celebre chef di fama internazionale Heinz Beck e si esibirà anche la cantante reggina Mafalda Toscano.La cerimonia sarà presieduta dall’On. Giuseppe Caminiti e condotta come sempre dall’Avv. Giuseppe Giarmoleo, Presidente del Museo Nazionale delle Paste Alimentari.A chiusura della manifestazione ospiti e premiati potranno gustare i tipici pizzoccheri della Valtellina grazie alla presenza dell’Accademia del Pizzocchero di Sondrio ed al suo Presidente Rezio Donchi in collaborazione con l’Ufficio Turistico di Teglio (SO).