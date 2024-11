Reggio, Palazzo Alvaro ospita la prima edizione del Premio Margherita

Il 25 novembre 2024, alle ore 10.30, in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Margherita: Contro la Violenza di Genere – Ieri, Oggi e Domani.

L’evento, ospitato dal Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, si svolgerà nella prestigiosa cornice di Palazzo Corrado Alvaro, a Reggio Calabria, e vedrà la partecipazione delle principali istituzioni locali, regionali e nazionali.

Un concorso per la sensibilizzazione

Il concorso, promosso dal Centro Antiviolenza Margherita ODV, è stato ideato dal direttivo dell’associazione e dalla sua Presidente, Tiziana Iaria, come un punto di partenza per un lungo percorso di sensibilizzazione. L’obiettivo è coinvolgere non solo gli adulti, ma soprattutto i giovani, attraverso l’arte e la narrazione, per riflettere sul fenomeno della violenza di genere e promuovere una cultura basata su rispetto, inclusione e dignità.

Un coinvolgimento intergenerazionale

Alla competizione hanno aderito scuole e partecipanti di ogni età provenienti da Reggio Calabria e dintorni, con opere artistiche e letterarie che raccontano il difficile cammino:

Dal silenzio alla consapevolezza;

Dalla sofferenza alla rinascita.

Celebrare l’impegno e il talento

La cerimonia sarà un’occasione per celebrare il talento e l’impegno di chi ha scelto di trasformare immagini e parole in strumenti di cambiamento e di speranza, inaugurando un progetto che vuole lasciare un segno tangibile nella comunità e contribuire a costruire un futuro libero dalla violenza.