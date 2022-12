Premio Nazionale di Poesia "Fatamorgana", in riva allo Stretto è andata in scena la Poesia

In riva allo Stretto è andata in scena la Poesia. Lunedì 5 dicembre l’associazione culturale Rizes ha premiato i poeti vincitori della seconda edizione del Premio Nazionale di Poesia “Fatamorgana”. Presso i locali de L’A Gourmet l’Accademia di Reggio Calabria un folto pubblico ha applaudito le poesie vincitrici.

I premiati

Sul podio, prima classificata, la poesia “Autismu” di Raffaela Condello, seconda classificata la poesia “Stupore” di Sandro Scalercio, terza classificata la poesia ” Urlo d’amore” di Giovanni Suraci. Menzioni speciali di merito alle poesie: “Ad Agitu Gudeta” di Pina Calabro’, ” Angelo” di Tiziana Cordí, “Danza Ineludibile” di Francesco Tassone e ” Tristezze vagabonde ” di Vincenzo Ursini. Premio Speciale ” Rizes ” conferito alla poetessa Pina De Felice con la poesia ” Brivido d’amore sotto il melo”. La giuria, composta da Daniela Grandinetti, insegnante e scrittrice, Pasquale Borruto, biologo, poeta, autore di opere teatrali, Natino Chirico, pittore e artista di fama internazionale, ha esplicitato la scelta effettuata con motivazioni la cui lettura è stata affidata a Caterina Manti. Le poesie sono state interpretate dal dottor Pasquale Borruto, da Carmen Schembri Volpe e da Marina Neri.

Un riconoscimento speciale

Nel corso della serata, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla scoperta dei Bronzi di Riace, è stato conferito un riconoscimento

per il restauro delle due statue, al restauratore ed artista Nuccio Schepis. Ancora un riconoscimento per il musicista e compositore reggino Mario Taverriti che ha presentato tre suoi inediti musicali. Un premio al padrino della serata, lo chef Filippo Cogliandro, ormai, mecenate indiscusso per le espressioni artistiche cittadine. I premi, opere realizzate dall’ artista Angela Pellicanò e dal laboratorio di

arte contemporanea Technè, rappresentano pregiati esempi di lavorazione della ceramica secondo l’antica tradizione reggina. Pubblico attento e partecipe.

La presenza istituzionale

Numerosa la presenza di rappresentanti delle associazioni cittadine nell’ottica della sinergia culturale che Rizes si prefigge di promuovere. I saluti del consigliere metropolitano, dott. Quartuccio, delegato alla Cultura dal sindaco Versace, hanno sottolineato l’importanza del ruolo del mondo associativo quale input e volano di riscatto per la nostra terra. Fatamorgana, ancora una volta, fra le acque del suo Stretto, ha saputo creare l’ incanto.