Premio Nazionale Reggio Calabria Day all’artista Davide Ricchetti

Organizzato dall’Associazione Proloco Città di Reggio Calabria, giunge alla 14^ edizione il Premio Nazionale Reggio Calabria Day.

Il Presidente e ideatore del premio Giuseppe Tripodi insieme allo Staff organizzativo per la sezione pittura hanno deciso di assegnare il prestigioso premio nazionale “Reggio Calabria day” in ambito artistico al professor Davide Ricchetti, pittore che nella sua attività artistica trasferisce sulla tela angoli della nostra terra con i suoi colori, il suo mare e la montagna con una nota sempre in equilibrio tra il realismo e la fantasia. Ricchetti commenta “ Sono davvero molto onorato ed emozionato per aver ricevuto questo straordinario premio, sicuramente è uno dei momenti più importanti della mia carriera e per questo ringrazio calorosamente la Proloco città di Reggio Calabria il suo Presidente Giuseppe Tripodi ideatore del premio e tutto il suo staff organizzativo.

Tutto questo mi dà grande forza ed energia per continuare a creare con sempre maggior passione ed amore verso questa città.

La manifestazione svoltasi presso la prestigiosa Camera di Commercio di Reggio Calabria ha fatto da cornice alla rosa dei premiati, presenti per la consegna dei premi il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, il Sindaco di Bova Santo Casile, il Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Francesco Malara ed il Consigliere del Comune di Reggio Calabria Antonino Mileto.